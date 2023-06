Ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'den 11 gündür haber alınamıyor Dünya Bankası'ndan emekli olduktan sonra menkul değerler üzerine çalışan Berzeg 11 gündür kayıp

BALIKESİR Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11 gün önce kaybolan Korhan Berzeg hala bulunamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'ndan emekli olan Berzeg, köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Jandarma timleri 20 kilometre çapında sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Gönen Armutlu kırsal mahallesinde oturan 83 yaşındaki Korhan Berzeg 17 Haziran cumartesi günü sabaha karşı evinden köpeği ile 1 saatlik doğada yürüyüş yapmak için çıktı ve bir daha da geri dönmedi. Eşi Angela Berzeg (80), o esnada kahvaltıyı hazırlarken Korhan Berzeg, köpeği ile 1 saatlik çıktığı yürüyüşten eve dönmemesi üzerine aile, kayıp bildirimi için jandarmaya aradı. Jandarma ekipleri, komando timleri, Göndak, Sarr arama kurtarma, JASAT, Gönen Orman İşletme Şefliği, ve Artema yürüyüş grubunun da katıldığı arama kurtarma çalışmaları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in bulunması için halen devam ediyor. 11 gün geçmesine rağmen devlet tüm imkanları kullanarak havadan dron ile, karadan da ekipler halinde aramaları sürdürüyor.11 gün oldu tek bir iz bile yokKorhan Berzeg'in sır dolu kayboluşu herkesi endişelendirirken, Berzeg Ailesi günlerdir yapılan arama çalışmalarının olduğu alanın genişletilerek daha farklı alanlarda aramaların yapılmasını yetkililerden talep etti. Angela Berzeg, eşine kısa süre önce Alzheimer teşhisi konulduğunu söylerken, hastalığın henüz çok başında olduğunu oldukça dinç ve sağlıklı olduğunu ifade etti.Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg ise şunları söyledi: "11.ci gündeyiz hala çalışmalar devam ediyor, Ayrı bir grup geldi Ankara'dan çalışmalar devam ediyor ancak hala en ufak bir iz yok. Alanın daha çok genişletilmesini istiyoruz. Bu demek oluyor ki daha fazla insanın gelmesini rica ediyoruz. Her geçen gün umutlarımız azalıyor daha büyük alanın araştırılmasını istiyoruz çünkü bu alanda olmadığına inanıyoruz artık aynı bölgeyi dört defa taradıkları için". dedi.Korhan Berzeg'in diğer kızı olan Sibel Berzeg ise şunları anlattı, "11 gün oldu bile şimdiye kadar AFAD Jack ve diğer arama araştırma ekipleri hepsi burada yapılabilecek her şeyi yaptılar şimdiye kadar bu alan içerisinde devletten biraz daha yardım istiyoruz daha geniş yerlerde arama yapılması için daha fazla kaynak için yardımınıza ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.Berzeg'in eşi Angela Berzeg, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların daha geniş alanda ve daha fazla kişiyle yapılması istedi. Şu ana kadarki arama çalışmalarının çok iyi bir şekilde yapıldığını belirten Angela Berzeg, "Daha geniş yerlere bakmak lazım, Türkiye'de nereye gidebilirse oralara gidilmeli. Eşim her yerde olabilir, onu çok merak ediyoruz." diye konuştu. Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Kadir Akbulut da arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.Berzeg'in yürüyüş yaptığı alanı 3-4 kez taradıklarını belirten Akbulut, "Bugün 11. gün hala bir umudumuz var. Aramalara devam edeceğiz. İnşallah Korhan beye ulaşacağız. Bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Ormanlık bölgede de taramalar yapacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız." dedi.