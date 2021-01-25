Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi - Son Dakika

Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi

25.01.2021 12:21

Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi Dr. Hayati Akbaş: " Birçok insan gerçek sandı, çiçek gönderen, binlerce mesaj atan oldu" Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme ameliyatı olan 5 kişi ile birlikte bir video çekti.

Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi

Dr. Hayati Akbaş: " Birçok insan gerçek sandı, çiçek gönderen, binlerce mesaj atan oldu"

SAMSUN - Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme ameliyatı olan 5 kişi ile birlikte bir video çekti. Empati olsun diye kendi yüzüne de sargı bezi ve bant yapıştıran Akbaş, "Video paylaştıktan sonra çok ilginç bir etki oluştu. Bir miktar hiciv edildi, bir miktar tatlı, pozitif eleştiriler oldu. Çiçek gönderen, binlerce mesaj atan oldu" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme ameliyatı yaptığı 5 kadınla birlikte bir video çekti. Empati kurmak ve duygu etkileşimi olması için kendisine de estetik olmuş gibi bir takım işlemler uygulayan Hayati Akbaş'ı sosyal medyada milyonlar izledi. Gözlerine ve burnuna bant çeken, kafasına sargı bezi ile dolayarak estetik olmuş izlenimi oluşturan Akbaş, insanların hepsinin birbirine benzediği, yüzlerinin Çinli, Japonlu olduğu şeklinde espriler yapıldığını belirtti.

Paylaştığı video ve yüz gençleştirme ameliyatı ile ilgili bilgi veren Hayati Akbaş, "Tüm dünyadan olduğu gibi ülkemizde de estetik cerrahiye yoğun bir şekilde başvurular var. İnsan daha genç ve güzel gözükmek arzusu içerisindeler. Geçenlerde 5 tane hastaya yüz gençleştirme ameliyatı yapmıştım. Sonrasında kendimde gözüme, burnuma bant koyarak, yüzüme sargı yaparak sanki ben de estetik ameliyatı olmuşum gibi bir video çekmiştik. Orada amaç bir empatiydi. Karşılıklı bir duygu etkileşimiydi. O videoyu paylaştıktan sonra çok ilginç bir etki oluştu. Televizyon programlarına konusu oldu. Bir miktar hiciv edildi, bir miktar tatlı, pozitif eleştiriler oldu. Hatta o insanların hepsinin birbirine benzediği, yüzlerinin Çinli, Japonlu olduğu gibi espriler yapıldı. Bende zaten o videoda onu yaptım. Ameliyatların başında ister istemez bir genel görünümümüz oluyor. Şişliğe, ödeme bağlı, yüzün yukarı doğru çekilmesi bağlı bir görüntü oluyor. Hepsi, Çinli, Japon, Uzak Doğulu tarzında tatlı bir espri ben de yapmıştım. Bu video çok konuşuldu. Sanki ben de onlar gibi ameliyat olmuşum gibi yüzüme yaptığım o sargılama işlemi veya bir takım bantlarla yaptığım kamuflaj işlemi çok ilgi çekti. Birçok insan da benim ameliyat olduğumu düşündü. Bana çiçek gönderenler, geçmiş olsun diyenler, mesaj yazanlar, binlerce yorum yazanlar oldu. Bu durum insanların özellikle yüz ile ilgili hassas olduklarını, duyarlı olduklarını, yıllar içerisinde yüzünde meydana gelen sarkmalara karşı bir takım arayış içinde olduklarını gösteriyor. Şu bir gerçek ki yüz gençleştirme artık insanlar tarafından çok fazla şekilde talep ediliyor" diye konuştu.

Akabinde yüz gençleştirme ameliyatı olan ve videoda da yer alan bir kişinin aylar sonra değişimini paylaşan Akbaş, inanılmaz değişimi gözler önüne serdi.

Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi
Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi
Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi
Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi

Hayati Akbaş, Estetik, Plastik, Hiciv, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ünlü estetikçi Akbaş, estetik olmuş gibi video çekti, sosyal medyada milyonlar izledi - Son Dakika


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