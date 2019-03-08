Son Dakika Haberleri: Ünlü Et Lokantasından Kadınlar Gününde Ücretsiz Yemek

Ünlü Et Lokantasından Kadınlar Gününde Ücretsiz Yemek

1 saat önce

YURT içi ve yurt dışında birçok şubesi bulunan ünlü et lokantası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şubelerinde kadınlara ücretsiz yemek verdi.

Ünlü Et Lokantasından Kadınlar Gününde Ücretsiz Yemek, System.String[]
YURT içi ve yurt dışında birçok şubesi bulunan ünlü et lokantası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şubelerinde kadınlara ücretsiz yemek verdi. Lokantanın Etiler'deki şubesinde kuyruk oluştu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru üzerine, paylaşımı gören kadınlar şubelere akın etti. Lokantanın Etiler'deki şubesinde yoğunluk oluştu. Buraya gelen kadınlar memnun olduklarını söyledi. Lokantanın Genel Müdürü Ali Demirer "Nusret ailesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Tüm dünyadaki şubelerimizde kadınlarımıza özel, bu güne özel servislerimizi yaptık. Binlerce kadına servis yaptık, hiçbirini geri çevirmeden her biri ile tek tek ilgilendik" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:02 Kaynak: DHA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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