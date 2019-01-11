Son Dakika Haberleri: Ünlü Et Lokantısının Sahibi Adliyeye Sevk Edildi (2)

Ünlü Et Lokantısının Sahibi Adliyeye Sevk Edildi (2)

56 dakika önce

TUTUKLANDIDüzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ünlü Et Lokantısının Sahibi Adliyeye Sevk Edildi (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

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