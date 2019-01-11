Ünlü Et Lokantısının Sahibi Adliyeye Sevk Edildi (2)
56 dakika önce
TUTUKLANDIDüzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Düzce
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu
Dağı'ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:36 Kaynak: DHA
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