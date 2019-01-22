Ünlü Et Restoranından Çıkan Turist Çifte Kapkaççı Şoku
1 saat önce
Şişli'de ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıkan Arap çift, içerisinde 20 bin lira olan çantasını kapkaççılara kaptırdı.
Şişli
'de ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıkan Arap çift, içerisinde 20 bin lira olan çantasını kapkaççılara kaptırdı. Kapkaççıların arabadan inerek çiftin çantasını çalması ve yaşanan arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şişli Harbiye
Mahallesi Abdi İpekçi
Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Arap oldukları iddia edilen karı ve koca cadde üzerindeki ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir eden araçtan inen iki kapkaççı, Arap çiftin içerisinde yaklaşık 20 bin lira olan çantasını çaldı. Daha sonra kapkaççılar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Neye uğradıklarını şaşıran Arap çift çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Arabaya binerek kaçtılar"
Kapkaç anını anlatan gördü tanığı Adnan Erdinç, "Turistler sokağa çıktığı esnafa bir araba yanaştı. Arabadan inen kişiler turistlerin çantasını çaldı. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar" dedi.
Yaşanan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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