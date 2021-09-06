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Ünlü F1 takımının Token'ı, Türkiye'de listelendi - Son Dakika

Ünlü F1 takımının Token'ı, Türkiye'de listelendi

06.09.2021 13:51
Ünlü F1 takımının Token'ı, Türkiye'de listelendi, System.String[]

F1 yarışlarında 80 yıldır büyük başarılara imza atan Alfa Romeo, kripto para teknolojisi sayesinde yepyeni bir heyecana ortak oldu.

F1 yarışlarında 80 yıldır büyük başarılara imza atan Alfa Romeo, kripto para teknolojisi sayesinde yepyeni bir heyecana ortak oldu. 'Alfa Romeo Racing Orlen Fan Token', Türk kripto borsası ICRYPEX tarafından Türkiye'de ilk kez listelendi.

Alfa Romeo 1950'den 80'lere kadar hem üretim hem de motor tedarikçisi olarak katıldığı F1 yarışlarında, 2018'de tekrar pistlere çıkmasının ardından yıllar sonra yarışlara farklı bir boyut katıyor. Alfa Romeo'nun Ethereum ERC20 tabanlı şekilde üretilmiş olan Alfa Romeo Racing ORLEN (SAUBER) Fan Token'ı; Socios.com, Chiliz ve ICRYPEX Kripto Para Borsası ortaklığında Türk kripto para borsası kullanıcılarına ve yatırımcılarına sunuluyor.

ALFA ROMEO TARAFTARLARI EKİPLE BULUŞUYOR

F1 yarışlarında 80 yıldır büyük başarılara imza atan Alfa Romeo, kripto para teknolojisi sayesinde yepyeni bir heyecana ortak oluyor. Alfa Romeo Racing ORLEN (SAUBER) Fan Token'ı Türkiye'de ilk olarak listeleyen kripto para borsası ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, anlaşma sonucunda ortaya çıkan kampanyanın müjdesini taraftarlara şu sözlerle aktardı:

"Türkiye'de ilk kez listelenen Alfa Romeo Racing ORLEN (SAUBER) Fan Token"ı satın alacak olan kullanıcılarımız, takımda alınacak kararlarda artık fikirlerini belirtebilecek. Renk kullanımından takımın yeni marşının belirlenmesine kadar birçok konuda söz sahibi olabilen taraftarlar, aynı zamanda yarış otomobillerinin mühendisleriyle ve takımın üyeleriyle de tanışma olanağı bulabilecek."

"DÜNYA STANDARTLARINI YAKALIYORUZ"

Gökalp İçer konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Türkiye'de kripto para yatırımcılarına yeni bir fırsat sunarak F1 taraftarlarının takım içinde söz sahibi olabileceği bir anlaşmaya imza attık. Listelediğimiz Alfa Romeo Racing ORLEN (SAUBER) Fan Token'ı kripto paralarını satın alan F1 hayranlarına, aynı zamanda dijital yollarla takım içinde fikir beyan edebilme fırsatını sunmak istedik. Taraftar kitlesinin de takımlarda alınacak kararlara katılabileceği token'ları çok önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz anlaşma sayesinde dünyaca kabul görmüş projelerin parçası olmaya devam edeceğiz" sözleriyle anlaşma hakkındaki düşüncelerini ifade etti.

DAHA ÖNCE GÖZTEPE İÇİN FAN TOKEN LİSTELEMİŞTİ

Fan token yatırımları hakkında bilgi veren İçer şu bilgileri paylaştı:

"Pandemi tedbirleri nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi spor müsabakalarında da seyirciler bu tutkuya ortak olmakta uzun süre zorlandı. Daha önce Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü'nün Fan Token'ını listelemiştik. Şimdi de F1 hayranlarını kripto borsası sayesinde Alfa Romeo'yla ortak ediyoruz. Bu zorlu günlerde Alfa Romeo Sauber sevenlerini teknoloji sayesinde yarışlara daha da yakınlaştırarak hem spora hem de sanal ticarete ivme kazandırmaya devam ediyoruz."


Ünlü F1 takımının Token'ı, Türkiye'de listelendi

Alfa Romeo, Formula 1, Türkiye, token, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünlü F1 takımının Token'ı, Türkiye'de listelendi - Son Dakika


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