Son Dakika Haberleri: Ünlü Felsefeci Teoman Duralı'dan Kapadokya Üniversitesi Öğrencilerine Seminer

Ünlü Felsefeci Teoman Duralı'dan Kapadokya Üniversitesi Öğrencilerine Seminer

1 saat önce

Türk felsefeci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine seminer verdi.

Ünlü Felsefeci Teoman Duralı'dan Kapadokya Üniversitesi Öğrencilerine Seminer, System.String[]

Seminer öncesi bir giriş konuşması yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Şaban Teoman Duralı hocamız uzun yıllardır yolumuzu aydınlatan, düşünce dünyamızı zenginleştiren, yaşayan filozoflarımızdan birisi olarak gördüğümüz bir hocamızdır. Bugüne dek, fikir hayatının ve devlet tasavvurunun önemli eksiklerine değinen, beraberinde ise tarihi gelişimini bize anlatan hocamıza aramızda olduğu için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Bunun ardından "Devletin Tarihi ve Felsefesi" başlıklı seminerine "Bir felsefeci olarak devlet felsefesiyle de uğraştım bu ilgilenişimin sonuçlarını sizlerle paylaşmayı düşünüyorum" diyerek başlayan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, seminerinde felsefenin bilgiyi bulmak, bilgiyi sınıflamak ve bilgi nedir sorusunu cevapladığını ifade ederek, felsefeye dair düşüncelerini Kapadokya Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri ile paylaştı.

Eskiden insanların soylarıyla arasında dayanışma kurduğunu ama zamanla bunun yerine yeni bir dayanışma örneği arandığını ifade eden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, "Bu yeni dayanışma birliği belirli inanışlar üzerinden yürümektedir. Burada soy birliğinin yerini ülkü birliği almaktadır" dedikten sonra yurt ve vatan kavramları arasındaki kavramsal farklılıklara dair değerlendirmeler yaptı.

Seminer sonunda Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans programı öğrencilerinin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, öğrencilere teşekkür ederek seminerine son verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:09 Kaynak: Bültenler

Kapadokya, Teoman Duralı, Güncel
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