Ünlü fenomen Burak Güngör'den Serdar Ortaç'a ağır sözler! "Sanat güneşimiz değil bizim"

Reynmen'i Serdar Ortaç'tan daha başarılı bulduğunu söyleyen Burak Güngör Ortaç için, "Sanat güneşimiz değil bizim" dedi. Sözlerine devam eden fenomen, "Tarkan desen tamam diyeyim sana ama Serdar Ortaç sanat güneşimiz değil bizim. Bir şekilde piyasayı yakalayıp dinlenme şansı buldu bu insan..." açıklamalarına yer verdi.

Şeyda ile olan ayrılığınızda tekrar buluşacağınıza inanıyor musunuz yoksa tamamen mi bitti?

Aramızda büyük bir problem olmadan ayrıldık. Her ilişkide yorgunluk olabiliyor ve biz de bu durumu yaşadık. İlişkinin seyri kötüye doğru gidiyordu. Bu yüzden ilişkimizin kötü gitmemesi için ortak bir karar aldık. Sonuçta 4 yıllık bir emek var ve birlikte var olmuştuk hem sosyal medyada hem de hayatta. Birbirimizi iyi hatırlamak için bu kararı aldık.

Şimdi bu kamu spotu açıklaması oldu.

Sorduğun soruya da cevap vereyim. Ben daha önceki ilişkilerimde dahil ayrıldığım bir ilişkiye geri dönmedim. Bu benim kendi prensibim. Vücut bir kere vazgeçmeyi kabullenmiştir. O saatten sonra eski heyecanı tekrar yakalamak çok zor. O yüzden dönmek imkansız. Ayrılmadan önce Şeyda'ya ayrılık metnini atıyoruz ama kararımız kesin değil mi diye sordum. Karşılıklı tekrar anlaştık ve ondan sonra yayınladık o metni.

Eğer emin olmasaydı ne yapacaktın o zaman?

Ayrı bir şekilde kafamızı dinleyip düşünürdük. Bu arada birbirimize bağlı olan çok işimiz var bizim. Öyle normal bir ayrılık değil.

O işler ne olacak?

Profesyonel bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Mesela aynı yönetmenle çalışmaya devam ediyoruz. Menajerimiz aynı, ekipmanımız aynı…

Peki arkadaş mısınız?

Arkadaş değiliz.

Biraz önce kamu spotu dedim ya tabii ki ayrılık nedeniniz bu. Her ayrılık çok büyük bir sıkıntı olmasını gerektirmiyor ama özel bir şey istiyoruz burada senden.

Bir tane YouTube kanalı var magazin yapan bir hanımefendiye ait. Şeyda'nın biri ile olan fotoğraflarını atmış. Burak'la birlikteyken o çocukla konuşuyordu diye bir iddia attı ortaya. Ben buna inanmadım tabii, Şeyda'ya da sordum ve net bir dille olmadığını söyledi. Bunu da ilk defa açıklıyorum burada. Ben aldatılsam bile artık ondan nefret ediyorum diyecek bir adam değilim. Aramızda mide bulandırıcı bir şey yaşanmadan ayrıldık. İnşallah çok güzel yerlere gelir.

Bitti mi yani duygusal olarak?

Çok değerli biri benim için ama duygusal olarak bitti.

Neden ayrıldığınızı merak edip bana sorduklarında ne anlatacağım?

Sana spesifik olarak bir şey anlatmak isterdim ama ayrılığın tek nedeni yorgunluktu. Biz ilişkinin içindeyken ilişki dışındaki işlerle çok uğraştık. Onlar zamanla bir yorgunluk oluşturdu. Heyecan hep bitebiliyor ama sevgi kalıyor. Bizim ilişkimizde zamanla sevgi ve saygı da azaldı. Biz de kötü bitmemesi için ayrıldık.

Şeyda nasıl sence?

Mutlu gözüküyor bence.

Takip ediyorsun yani?

Stalklamıyorum sadece şu an bir film çekimindeler ve filmi çeken yapımcı çok sevdiğim bir abim. Oradakileri takip ettiğim için onların gönderilerinden görüyorum.

Gündemi biraz değiştirelim. Hayatındaki en çapkın kişi kim?

Tecrübelerimiz kadarıyla Bilal çapkındır.

O duygusal Bilal mi?

Duygusaldır ama çapkındır yani.

En cömert?

Fatih Yasin.

En şaşırtan?

A

TikTok fenomenlerinin ağırlıkta olduğu şarkılar çıkmaya başladı. Müzik piyasasındaki isimlerde bu konuyla ilgili yorumlar yapıyor. Adam hayatını müziğe vermiş ama şarkısı 700 binlerde kalmış. X bir isim şarkı çıkarıyor 80 milyon tıklama alıyor. Müziğin karşılığı YouTube mu artık?

Müziğin karşılığı YouTube olamaz. Jenerasyon değişti ve sosyal medya fenomenlerini daha çok seviyor. Filmler için de aynı durum söz konusu. Biraz alakasız bir örnek olacak ama Kenan İmirzalıoğlu ile Enes Batur'un bir filmi çıkmıştı aynı anda. Enes'in filmi 500 bin fark koydu gişede.

Burak Göngör'den flaş açıklama: "Enes Batur, Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha iyi biri oyuncu."

Hayır kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Sadece biz kitleyi daha başarılı bir şekilde çekiyoruz. Bugün Enes bir şey yapsın ve haberi olsun Kenan İmirzalıoğlu haberinden daha fazla okunuyor. Gerçek sanatçılar bu konu hakkında çıkıp bir şey söylemiyor.

Ama onlar genel olarak konuşmuyorlar.

Konuşacakları zaman konuşuyor hepsi. Demet Akalın mesela her konu hakkında konuşuyor.

Demet Akalın "YouTuberlar siz kendinizi ne zannediyorsunuz?" diyemez mi?

Diyemez, zamanında nasıl insanlar sen mankensin nasıl şarkıcı olursun diyemiyorsa insanlara o da diyemez. Bir dönem bütün mankenler şarkıcı olmaya çalışıyordu kimse de bir şey demiyordu. Bir dönem bütün modeller oyuncu oluyordu. Bugün Türkiye'deki en önemli 3 aktörü sayar mısın? Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Kenan İmirzalıoğlu. Buna itirazı olan var mı? Yok. Bunların hiçbiri en başından oyunculuk eğitimi alarak buralara gelmedi.

Sen Demet Akalın'ı dinlemiyor musun?

Güzel bir şey yapsın dinleyeyim.

Kitlesi geniş olduğu için hem toplumsal olaylarda hem de dijital konularda figür hissediyordur.

Tamam konuşabilir ben buna bir şey demiyorum. Bu arada Demet Akalın değil mevzu, o bizim hakkımızda bir şey demedi. Serdar Ortaç'da da geçerli bu. Bir zamanlar yaptığı şarkılarla yaza damga vuruyordu. Şimdi şarkı yaptığı zaman 20 milyon dinleniyor. Reynmen 250 milyon dinleniyor. O zaman Reynmen daha başarılı ve daha çok dinleniyor.

Daha başarılı mı?

Daha başarılı tabii ki. 250 milyon dinletiyor. Başarı statüsü artık rakamlardır. Sen yapımcı olsan Reynmen ile mi çalışırsın yoksa Serdar Ortaç'la mı?

Eğer konu müzikse Serdar Ortaç tabii ki...

Ben Reynmen ile çalışırım. Şöyle bak duruma, sesi kötü olup sesin çok kötü yapma diye eleştirirler anlarım. Ama Reynmen halka dinletiyor kendini ve bütün kafelerde o çalıyor.

50 sene sonra Serdar Ortaç'ın 30 yıl önceki şarkısı mı dinlenecek yoksa Reynmen'in bu dönem çok konuşulan şarkısı mı?

Serdar Ortaç örneği ile mi gideceğiz? Tarkan desen tamam diyeyim sana ama Serdar Ortaç sanat güneşimiz değil bizim. Bir şekilde piyasayı yakalayıp dinlenme şansı buldu bu insan. Sanatçılar YouTube piyasasındakilerin şarkı yapmasına sitem ediyor diyorsun. Yapıyorlar, dinletiyorlar, para kazanıyorlar ve halk seviyor, bitti. Berkcan "Harman" diye bir şarkı yaptı Türkçe rap listesinde birinci sırada yer aldı. Hiçbir rapçi bunu sorun yapmadı.

Cem Yılmaz'ın filmleri gişede istediğini alamıyor ama kaliteli bir iş yaptığını söylüyor.

Evet soytarı diyor mesela.

O konuda konuşmuştuk seninle. Ne düşünüyorsun?

Cem Yılmaz'a bugüne kadar kim soytarı demiş merak ediyorum. O her zaman en iyi olarak gösterildi. Bence polemik yaratmak istemiş ama kötü yerden vurmuş. İnsanları imkanları ile yargılamak gerekiyor. Evet TikTok'ta çok kötü içerikler var ama Cemre Solmaz bir telefonla çekiyor içeriklerini. Böyle düşünmek lazım.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Şeyda'dan ayrıldığım an tabii ki hüzünlendim.

O gün ne oldu? Arayamıyorsun soramıyorsun, nasıl hissettin?

O nerede koyuyor biliyor musun? 4 yıldır kalbim diye kaydettiğin kişi Şeyda'ya dönüyor. Orada koyuyor fazlasıyla. Sabah uyanıyorsun günaydın mesajı yok ya da gece neredesin diye soran yok. Oralarda kötü oluyor tabii.