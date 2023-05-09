Beşiktaş'ta 10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre, dehşet veren anları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta 10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre, dehşet veren anları anlattı

09.05.2023 14:42

Beşiktaş'ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen ünlü fenomen sanatçı Cihan Emre, korku dolu anları aktardı. Fenomen Emre, "Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı" ifadelerini kullandı. Saldırı anları kameralar tarafından anbean kaydedilirken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.

Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yönelmişti. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başlamıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelenmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

"9-10 KİŞİ BİRDEN YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlemiş olduğumuz etkinlik sonrasında 9-10 tane maganda tarafından Beşiktaş'ta saldırıya uğradım. Konser çıkışı otoparka doğru giderken sağ tarafa döndüğüm anda 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Olay şu an dava sürecinde sizin karşınıza böyle şeylerle değil yaptığımız güzel işlerle gelmek isterim" dedi.

Beşiktaş'ta 9-10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre korku dolu anları anlattı

SALDIRGANLAR YAKALANMIŞTI

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakalamıştı.

Beşiktaş'ta 9-10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre korku dolu anları anlattı

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Beşiktaş'ta 9-10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre korku dolu anları anlattı
Beşiktaş'ta 9-10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre korku dolu anları anlattı
Beşiktaş'ta 9-10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre korku dolu anları anlattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Beşiktaş, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta 10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre, dehşet veren anları anlattı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:14:38. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 10 kişinin yumruklu saldırısına uğrayan fenomen Cihan Emre, dehşet veren anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement