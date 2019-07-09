Son Dakika Haberleri: Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!
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Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!

14 dakika önce

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile bir dönem adı anılan Instagram fenomeni Mikaslowana, gerçek adının Lena Ahsen Alkan olduğunu açıkladı.

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Bodrum Yalıkavak'ta tatilde olan Mikaslowana, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takipçilerine anket yaparak gerçek ismini sormuştu.

Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip olan Mikaslowana hayranlarının heyecanlı bekleyeşine daha fazla dayanamadı ve gerçek ismini açıkladı.

Takipçileri ise şimdi Mika'nın başka bilinmeyenleri var mı onu merak ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Instagram, Bodrum, Magazin
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