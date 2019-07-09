Ünlü fenomen takipçilerinin merakını giderdi!

Bodrum Yalıkavak'ta tatilde olan Mikaslowana, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından takipçilerine anket yaparak gerçek ismini sormuştu.

Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip olan Mikaslowana hayranlarının heyecanlı bekleyeşine daha fazla dayanamadı ve gerçek ismini açıkladı.

Takipçileri ise şimdi Mika'nın başka bilinmeyenleri var mı onu merak ediyor.