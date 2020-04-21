- Ünlü fenomenin dünya turuna korona molası- Gittiği ülkelerde kazandığı paranın bir kısmı ile... - Son Dakika
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- Ünlü fenomenin dünya turuna korona molası- Gittiği ülkelerde kazandığı paranın bir kısmı ile...

6 saat önce

- Ünlü fenomenin dünya turuna korona molası Gittiği ülkelerde kazandığı paranın bir kısmı ile çocukların yüzünü güldüren "Umutla Dans" projesi Yaklaşık 10 yıl önce "beyaz yaka" olmaktan istifa edip kaykayı ile dünya turuna çıkan fenomen Çağatay Özdemir, korona nedeniyle dünya turuna ara verdi.

- Ünlü fenomenin dünya turuna korona molası

Gittiği ülkelerde kazandığı paranın bir kısmı ile çocukların yüzünü güldüren "Umutla Dans" projesi

YENİ DELHİ - Yaklaşık 10 yıl önce "beyaz yaka" olmaktan istifa edip kaykayı ile dünya turuna çıkan fenomen Çağatay Özdemir, korona nedeniyle dünya turuna ara verdi. Özdemir, karantina günlerini sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'a geçiriyor.

Çin'de başlayan ve kısa zamanda Avrupa'ya, ABD'ye kadar sıçrayan korona virüs salgını hayatı durma noktasına getirdi. Ünlü sosyal medya fenomeni Çağatay Özdemir de çıktığı dünya turuna korona nedeniyle ara verdi. Dünyayı gezerek hayatını sürdüren Özdemir, gittiği ülkelerde çalışarak hayatını sürdürüyor. Korona virüs salgınının ilk çıktığı dönemlerde ise Hindistan'ın Goa şehrine bağlı Arambo bölgesinde bulunan Özdemir, korona virüs salgını nedeniyle Hindistan'dan ayrılamadı. Türkiye'ye uçak biletini alan Özdemir, Mumbai'ye ardından da İstanbul'a uçuş gerçekleştirmek üzere yola çıktığı sırada tüm uçuşların iptal olduğunu öğrendi. Ünlü fenomen, Goa'ya dönmek zorunda kaldı. Şubat ayında Hindistan'ın Goa eyaletine gelen Özdemir, korona virüs nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve uçuşları durdurması sonucu Goa kentinin Arambol bölgesinde kaldı. Hindistan genelinde de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkabilen Özdemir ve arkadaşları karantina günlerini Hindistan'da geçiriyor. İstifa edip dünya turu yapmaya karar veren ve ilk olarak 19 yaşında ABD'ye giderek "Uyanış" olarak adlandırdığı yolcuğuna başlayan Özdemir, Goa'daki durumu İHA'ya anlattı.

Goa hayalet şehre döndü

Goa'da sokağa çıkmaya yasağının ardından insanların evlerine çekilmesiyle, kent hayalet şehre döndü. Özellikle yerliler, Goa'da kalan turistlere neredeyse hiç yaklaşmıyor. Goa'da yaşananları "Bilim Kurgu Filmi" olarak tanımlayan Özdemir, Türkiye'de sağlık ve sabır diledi. Goa'da marketler restoranlar açıkken, ticari faaliyet yürüten tüm dükkan ve mağazaların kapalı olduğunu ifade eden Özdemir, "Sokaklarda ise neredeyse kimse yok. Bu durum zorlayıcı açık market bulamıyorum. Gün içerisinde 1-2 saat açık olan marketler var, bunları bulmaya çalışıyoruz. Marketlerde yeteri kadar ürün olmuyor. Herkes 06: 00-07: 00 gibi sıraya giriyor. Günün belirli saatlerinde 1-2 saat açık olan restoranlar var. Gün içerisinde açık olan bir-iki restoran var ve orada karnımızı doyuruyoruz. Yiyecekleri alıp kaldığımız yere götürüp orada yiyoruz" diyerek karantina günlerini anlattı.

Korona nedeniyle Goa'daki marketler yerel saatler 09.00-11.00 saatlerinde açık. Özdemir'in yanı sıra Goa'da mahsur kalan turistler de sabahın erken saatlerinde markete akın ediyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu Goa'da markete girebilmek için saatlerde uzun kuyruklarda beklemek zorundalar. Sırada ise iki kişi arasında en az 1 metre olmak zorunda.

ABD, Avrupa, Avustralya, Asya kıtalarında en az 40 ülkeyi gezen Özdemir, Goa kentinde mahsur kalmasının zor olmadığını dile getirerek, "Türk vatandaşları için bir şeyler yapılmalı. Diğer Türk vatandaşları için zor olabilir. Uçak geldiği zaman biz de ülkemize dönmek istiyoruz. Hindistan'ın hijyen kuralları, sağlık sistemleri ortada. Sağlık sorunu olduğunda bize burada bakacak kimsemiz yok" ifadelerini kullandı.

"Hindistan hijyen konusunda çok zayıf"

Üç ay boyunca sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini ifade ederek, "Bu bizim için zor olabilir. Yiyecek bir şey bulamayabiliriz, stoklar azabilir. Hindistan hijyen konusunda çok zayıf. Bu virüs burada güçlü şekilde yayılırsa sokakta yaşayanlar çok fazla oluğu için önümü alamayacaklarını düşünüyorum. Çin'de yaşanan facianın aynısı burada yaşanabilir. Bunun üstesinden gelmek için Çin kadar iyi tedbirler alamayabilir Hindistan" ifadelerini kullandı. Ailemizi endişelendirmek istemiyoruz" diyen ünlü fenomen,"Çok kötü durumunda değiliz ama paramızda azalmak üzere. Geleceği kestiremiyoruz. Umarım bir adım atılır ve devletimiz bizim için adım atar biz de burada hayatta kalmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.

Ünlü fenomen ile Hindistan'da karantina günleri geçiren Mert Öztürk, "Çağatay ile plan yapmamıştık. Hindistan'da buluşmamız tesadüfi oldu. Hindistan'ı birlikte gezdik, Goa'da şuanda mahsur kaldık. 2014 yılından beri dünyayı geziyorum. Avrupa tarafından başlamıştım. Son 3 yıldır Asya tarafındayım. Şimdilik Goa'dayız " dedi.

Tek yön biletle dünya turu

ABD, Avrupa, Avusturalya, Asya olmak üzere 5 yılını yurt dışında geçiren Özdemir, gittiği ülkelerde yerel işlerde çalışarak hayatını devam ettiriyor. ABD'ye 19 yaşında giderek başlattığı serüvende çiftliklerde ve restoranlarda çalışıp, barmenlik yaptı. Son 3 yıldır da tek yön biletle Türkiye'ye dönmeden serüvenini sürdürüyor ve bu tecrübelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"Umutla Dans" projesi

Dünya turu kapsamında Lübnan'a giden Özdemir, bu ziyaret sırasında Suriye sınırında bulunan mülteci kampına ziyaret etti. Kamp ziyareti Özdemir için dünya turuna yeni bir anlam katmasını sağladı. Türkçesi Umutla Dans olan Dance With Hope projesine bu mülteci kampında karar veren ünlü fenomen, gittiği ülkelerde bulunan düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla bir araya gelmeyi amaç edindi. Çocuklarla bir arayıp gelip onlara hayallerini soran Özdemir, Türkiye adına hediyeler göndererek çocukların yüzünü güldürmeyi başardı. Sosyal medya hesabından da bu kareleri paylaşan Özdemir, projesinin kapsamını d genişleterek yapılan yardımlarla çocukları mutlu etmeyi sürdürdü. Özdemir, Lübnan-Suriye sınırındaki kampta hayat bulan proje kapsamında Sri Lanka, Myanmar, Kamboçya ve Fiji de yardıma muhtaç aileleri buldu.

Özdemir, "Lübnan'ın Suriye sınırında bomba seslerini duyduğum bir mülteci kampında, Sri Lanka'da dünyanın en tehlikeli bölgeleri arasında kabul edilen Moratuwa varoşlarında, Myanmar'ın Inle Lake bölgesindeki kabilenin dağlarda yarısı açık ve elektriksiz ağaç evlerinde. Onlara Türkiye diye bir ülkenin var olduğunu anlattım. Bu yardımların da Türkiye'den geldiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Gittiği her ülkede çalışarak kazandığı paranın bir kısmıyla yardıma muhtaç aileler ve çocuklarına hediyeler ve yardımlar eden Özdemir, projeyi daha da geniş kıtalara yaymayı hedefliyor.

- Ünlü fenomenin dünya turuna korona molası- Gittiği ülkelerde kazandığı paranın bir kısmı ile...

Hindistan, Goa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:14 Kaynak: İHA

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