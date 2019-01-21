Son Dakika Haberleri: Ünlü Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Fmv Işık Okulları'nda

Ünlü Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Fmv Işık Okulları'nda

1 saat önce

FMV Işık Okulları'nın 5 yıldır düzenlediği FMV Kültür Konferansları'nda 2019'un ilk konuşmacısı fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar olacak.

Ünlü Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Fmv Işık Okulları'nda, System.String[]

İzzet Keribar, 23 Ocak Çarşamba günü FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü'nde, "Fotoğrafta İnsan Mekan İlişkisi" konulu bir konferans verecek.

FMV Işık Okulları tarafından 2014 yılından itibaren gerçekleştirilen ve bugüne dek iş dünyasından bilim insanına, yazardan siyasetçiye kadar pek çok farklı önemli ismi, dinleyicilerle buluşturan Kültür Konferansları'nda 2019'un ilk konuğu İzzet Keribar olacak.

IFSAK'ın onur üyesi olan İzzet Keribar'ın Türkiye ve dünya fotoğrafları arşivi, alanında en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 1982 yılından itibaren, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel fotoğraf sergisi ve dia gösterisi gerçekleştiren Keribar, aynı zamanda fotoğraf kurslarında hocalık yapmakta ve özel photoshop dersleri vermektedir. İzzet Keribar, fotoğrafçılığı profesyonel bir meslek olarak yürütmenin yanı sıra, Türkiye'de fotoğraf sanatının gelişmesi adına çok önemli çalışmalar da yapmaktadır.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu konferans, 23 Ocak Çarşamba günü saat 18:00'de FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü, Sacit Öncel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

5 yıldır süren FMV Kültür Konferanslarına daha önce Nedim Gürsel, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ersin Özince, Özden İnönü Toker, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Onur Öymen, Prof. Dr. Nihat Berker, İpek Çalışlar, Evin İlyasoğlu, Nezih Başgelen gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:02 Kaynak: Bültenler

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