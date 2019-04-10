Ünlü Fotoğrafçı Peter Sanders İstanbul'da

Ünlü fotoğrafçı Peter Sanders'ın fotoğraflarının yer aldığı "Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak" sergisi, Taksim
Sanat'ta ziyarete açıldı.
Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Sanders, sergiyi bu kadar kısa sürede gerçekleştirdikleri için emeği geçenlere teşekkür etti.
Sanders, "Bunu sadece Türkler başarabilirdi. Çok etkileyici, ziyaretçilerin de bu sergiden istifade edebilmesini umuyorum." dedi.
İnsanların bazen bir şeyleri yarattığını düşündüğünü ve kendilerine bazı sorular sormaları gerektiğini belirten Sanders, şunları kaydetti:
"Bunların ilki 'Ben kimim?' sorusudur. İkinci olarak ise 'Neden buradayım?' diye sormalıyız. Hazreti Muhammed
de kendi hayatını, daha büyük bir hayatın parçası olarak görür. Burada bu zamanda bulunmamızın amacını sorgulamamız ve anlamamız gerekir. Ben dünyada birçok savaş, yokluk ve travma gördüm. Savaşların en büyük kurbanlarının çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar olduklarını gördüm. Barışın çözüm olduğunu anlayacağım bir nesilde büyüdüm."
Sadece "Barış istiyoruz" diyerek kenara çekilmenin doğru olmayacağını ifade eden sanatçı, hiçbir şeyin onu düşlemeden, zihinde canlandırmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi.
Sanders, "Barışı öncelikle gerçekleşebilecek bir şey olarak görüp sonra bu ihtimal üzerine onu gerçekleştirebilmek için çok sıkı çalışmamız gerekir." diyerek, insanların hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduğunu ifade etti.
"Ortak çalışabileceğimiz bir yol bulmamız gerek"
Büyük resme odaklanılması gerektiğini vurgulayan Sanders, "Eşim bana çocuklarımızı büyütürken 'Onlarla asla küçük şeyler hakkında tartışmadım, sadece büyük şeyleri vurguladım' demişti. Bizim de farklılıklarımıza rağmen ortak çalışabileceğimiz bir yol bulmamız gerek. Biz gerçek ve büyük sorunları konuşalım." diye konuştu.
Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de Peter Sanders'ın 500 binden fazla fotoğrafının olduğunu dile getirerek, "Biz burada yaklaşık kırk tane fotoğrafı sergileyebiliyoruz. Katalogda da 66 tane fotoğraf var. Dolayısıyla çok muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Kaptaner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Az önce bunu düşünürken aklıma İbn Haldun
'un Mukaddimesi geldi. Biz mukaddime deyince kitabın ön sözü gibi algılıyoruz ama mukaddimenin kendisi de bir eser olabiliyor. Bu sergi de Peter Sanders'ın sanatına bir mukaddime. Artık bundan yola çıkarak siz onun 500 bin fotoğrafını hayal edin. İnşallah başka sergiler, kitaplar ve dijital yayınlarla Peter Sanders'ın sanatını sizlerle paylaşmaya devam ederiz."
Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen
ise "Bugün gerçekten çok özel bir projeyle birlikteyiz. Fotoğrafın iki yöne bakan bir tarafı var. Fotoğraf öncelikle belge, bilgi ve temsil ediyor ama bir sanatçı vizörden baktığı zaman, fotoğraf temsil etmenin ötesine geçiyor ve kendisi bir varlığı temsil etmekten çıkıp bizatihi varlığa dönüşüyor." dedi.
Şen, bu serginin, fotoğrafın iki yönünü de görmeyi sağladığını belirterek, "Peter Sanders'ın şahit olduğu bir dünya var. Sadece şahit olduklarını sergilemiyoruz burada, onun kendi dünyasını da sergiliyoruz. Kendi iç dünyasından yansımaları da bir arada bulduğumuz, bir nevi bir sanatçının iç dünyasında bir yolculuğa çağırıyor bu sergi bizi." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.
"Başlangıç", "Arayış", "Bir İnanç Sıçraması" ve "Hayatı Kutlamak ve Geri" vermek bölümlerinden oluşan sergi, 10 Mayıs
'a kadar ziyarete açık olacak.