Son Dakika Haberleri: Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için geldi
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Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için geldi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için geldi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu değerlerden birisi olan Koramaz Vadisi'nin tanıtılması için ülkemizin en iyi fotoğrafçıları Kayseri'de buluştu.

Koramaz Vadisi'nde çekim yapmak üzere kente gelen Fotoğraf Sanatçıları Coşkun Aral ve İzzet Keribar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin, Koramaz Vadisi'nin tanıtılması amacıyla Kayseri'ye davet ettiği alanında uzman 10 fotoğrafçıyla birlikte şehrimize gelen Coşkun Aral ve İzzet Keribar, Başkan Büyükkılıç ile bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Koramaz Vadisi'nde çekim yapacak olan fotoğraf sanatçılarına ender güzelliklere sahip bu önemli değerle ilgili bilgi verdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, hem doğal hem de kültürel zenginliklere sahip olan Koramaz Vadisi'nin eşsiz bir tarihi ve doğal yapıya sahip olduğunu ifade ederek, bu önemli değerin dünyaya tanıtılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. - KAYSERİ
İzzet Keribar, Coşkun Aral, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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