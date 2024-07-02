Dünyaca ünlü iki yönetmen cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı

Sinema

Fransız oyuncu Judith Godreche, yönetmen Benoit Jacquot ve Jacques Doillon'un 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Ünlü oyuncu tarafından haklarında dava açılan iki yönetmen gözaltına alındı. İki ünlü isim kendilerine yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarını reddetti.

"SORGU İÇİN GÖZALTINA ALINMALARINA GEREK YOK"

İki yönetmenin avukatlarımüvekkilerinin sorgulanmak üzere gözaltına alınmasının gerekli olmadığını ve suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum olduklarını söyledi.

"FRANSIZ FİLM ENDÜSTRİSİNDE CİNSEL SALDIRILAR KONUSUNDA SESSİZLİK YEMİNİ BOZULMALI"

52 yaşındaki oyuncu Judith Godreche, geçtiğimiz şubat ayında Fransa'nın Oscarları olarak da bilinen Cesar Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, Fransız film endüstrisinden cinsel şiddet ve saldırılar konusundaki sessizlik yeminini bozmasını istemiş ve reşit olmadığı dönemde iki yönetmenin cinsel saldırı ve istismarına maruz bırakıldığını açıklamıştı. İfşa etmek kariyerlerini riske atmak anlamına gelecek bile olsa sektördeki istismarcı, güçlü erkeklere karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunmuş ve konuşması salonda alkışlarla karşılanmıştı.



