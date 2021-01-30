Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika

Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

30.01.2021 21:30

Türk futbolunda çok sayıda sporcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, Ankara'da trafiğe açık işlek yollarda lüks otomobiliyle drift yaptı ve 200 kilometreyi geçen hızda tehlikeli araç kullandı. Karagöl'ün sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, büyük tepki topladı.

Gençlerbirliği, Galatasaray, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, 06 EEK 77 plakalı lüks otomobili ile Ankara'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı. Ardından da hızla gözden kayboldu. Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

ŞİKAYET ETTİLER

Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videolarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü konuyla ilgili işlem yapmaya çağırdı.

Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Mustafa Erdem, Ankara, Futbol, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Futbol menajeri Erdem Karagöl, akan trafikte lüks aracıyla drift yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı - Son Dakika


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