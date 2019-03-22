Son Dakika Haberleri: Ünlü Futbolcu Ameliyat İzlerinden Dövme Yaptırdı!

Ünlü Futbolcu Ameliyat İzlerinden Dövme Yaptırdı!

1 saat önce

Real Betis'te gösterdiği başarılı performans sonrası kariyerinde ilk defa İspanya Milli Takımı'na çağrılan 28 yaşındaki futbolcu Sergio Canales, dizindeki ameliyat izlerini dövmeye dönüştürdü.

Ünlü Futbolcu Ameliyat İzlerinden Dövme Yaptırdı!, System.String[]
Real Betis'te gösterdiği başarılı performans sonrası kariyerinde ilk defa İspanya Milli Takımı'na çağrılan 28 yaşındaki futbolcu Sergio Canales, dizindeki ameliyat izlerini dövmeye dönüştürdü. Balık kılçığı şeklindeki dövmesiyle ülkesinin ünlü spor gazetesi Marca'ya kapak olan yıldız isim, sol diz ön çapraz bağlarının üç kez kopmasının ardından milli takımı düşünmekten vazgeçtiğini ancak inancını hiçbir zaman yitirmediğini söyledi.

"Sadece toparlanmayı ve yeniden üst seviyede futbol oynamayı düşünüyordum. Ancak kendi beklentilerimin bile üzerine çıktım." diyen Canales, İspanyolların EURO 2020 elemelerinde çıkacağı Norveç ve Malta maçlarında ilk kez milli formayı giymek için şans bekleyecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:18 

Real Betis, İspanya Milli Takımı, Güncel
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