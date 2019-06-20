Son Dakika Haberleri: Ünlü futbolcu, isminin verildiği yaz futbol okulunun açılışına gelecek
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Ünlü futbolcu, isminin verildiği yaz futbol okulunun açılışına gelecek

1 saat önce

Kilimli Belediyespor'un 24 Haziran Pazartesi günü açacağı yaz futbol okulunun açılışına okula ismini verecek olan eski futbolcu Ergün Penbe'nin de katılacağı öğrenildi.

Ünlü futbolcu, isminin verildiği yaz futbol okulunun açılışına gelecek, System.String[]
Kilimli Belediyespor'un 24 Haziran Pazartesi günü açacağı yaz futbol okulunun açılışına okula ismini verecek olan eski futbolcu Ergün Penbe'nin de katılacağı öğrenildi.

Süper Amatör Küme takımlarından Kilimli Belediyespor, sezonun sona ermesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da Ergün Penbe Yaz Futbol Okulunu açıyor. Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak hedefiyle açılan yaz futbol okulunun startı 24 Haziran Saat 17.00'de Kilimli Ahmet Şerifoğlu Stadyumunda verilecek.

Deneyimli teknik adam Selahattin Bayar yönetiminde titizlikle başlayacak olan Ergün Penbe Yaz Futbol Okulunda 6-14 yaş grubu arasında sporcular 2 ay boyunca futbolun temel eğitimlerini alacak. Aralarında yetenekli olan sporcular ise takip edilerek Kilimli Belediyespor altyapısına dahil edilecek. Öte ayndan Ergün Penbe, Yaz Futbol Okulunun açılışına Galatasaray ve Milli takımın efsane ismi Zonguldaklı futbolcu Ergün Penbe'nin de katılacağı öğrenildi.

Hedeflerinin Türk futboluna hizmet vermek olduğunu ifade eden Kilimli Belediyespor antrenörü Selahattin Bayar, "Hedefimiz Türk futboluna hizmet etmek. Yeni yıldızlar keşfederek alt yapımımıza sporca kazandırmak. 6-14 yaş grubu arasında ki sporcular bizlere kaydını yaptırarak 2 ay boyunca bizlerden temele eğitimler alacak. Yetenekli gördüğümüz sporcular ise takip edilerek alt yapımımıza kazandırılacak" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
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