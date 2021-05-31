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Ünlü Futbolcu Josef de Souza'nın tercihi "Casper Excalibur" - Son Dakika

Ünlü Futbolcu Josef de Souza'nın tercihi "Casper Excalibur"

31.05.2021 12:22
Ünlü Futbolcu Josef de Souza'nın tercihi

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza oyun tutkusu için Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur E600'ü tercih etti.

Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza oyun tutkusu için Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur E600'ü tercih etti.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, oyun dünyasının takipçilerinden biri olan Josef de Souza, daha iyi ve daha güçlü performans sergileyeceği oyun bilgisayarına ünlü YouTuber Enis Kirazoğlu ile son verdi.

Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın konuğu olarak üretim merkezini ziyaret eden ikili, Türkiye'de ilk kez bir futbolcuya özel konfigürasyon bilgisayar yaratıp keyifli bir oyun deneyimi yaşadı.

Kirazoğlu ile Casper üretim merkezini gezen ünlü futbolcu, futbol ve oyun dünyasına yönelik keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. Daha iyi ve daha güçlü performans oyun bilgisayarına sahip olmak isteyen Josef de Souza, Kirazoğlu'nun kendisi için yüzlerce konfigürasyon seçeneği arasından oluşturduğu Excalibur E600 oyun bilgisayarı ile tanıştı.

Casper'ın web sitesi (www.casper.com.tr) üzerinden anakart, ram, ekran kartı üzerinden özelliklere göre konfigürasyon yapan Enis Kirazoğlu, Josef de Souza için 11. Nesil Intel Core i7 işlemci, Z590 anakart, NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB ekran kartı, 64 GB RGB RAM, 2TB SSD, 1200W platinum power suply tercihlerini yaptı. En güvenilir ve en kaliteli markaların ürünlerinin uygun eşleşmesini Casper'ın konfigürasyon özelliğiyle elde eden ünlü futbolcu, uyumsuzluk problemleri ile karşılaşma derdi de yaşamayacak.

Excalibur ile profesyonel seviye

Kendisine özel konfigürasyonu yapılmış E600 masaüstü oyun bilgisayarının başına geçen de Souza, son dönemin en iyi oyunlarından COD: Warzone oyununu oynadı. Başlarda rakiplerine karşı zorluk çeken ünlü futbolcu, birkaç pratikten sonra oyuna ısınmaya başladı. Excalibur'un ona sağladığı yüksek FPS değerlerine hayran kalan ve hareket alanının masaüstü bilgisayarda verdiği etkiye bayılan yıldız futbolcu, Excalibur ile birkaç haftalık deneyiminden sonra profesyonel seviyede oyunlar sergileyebileceğini de video izleyicilerine aktardı.

Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, oyunlar, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ünlü Futbolcu Josef de Souza'nın tercihi 'Casper Excalibur' - Son Dakika Ekonomi


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