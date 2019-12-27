Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı - Son Dakika Spor

Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı

7 saat önce

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı.

Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı, System.String[]

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın kanat oyuncusu, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arabadan çıkmaya çalışan futbolcu

-Evin ön tarafındaki yıkıntılardan detaylar

-Futbolcunun kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylerken görüntüsü


- İngiltere
West Ham United, Lamborghini, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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