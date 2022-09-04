Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

04.09.2022 10:31

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Şişli'de ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden arkadaşının çarptığı yaşlı adam öldüİSTANBUL Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden...

Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Şişli'de ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden arkadaşının çarptığı yaşlı adam öldü

İSTANBUL Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in lüks cipiyle seyreden arkadaşının Şişli'de yolun karşısına geçerken çarptığı yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada havalanarak metrelerce sürüklenen adam beyin kanaması geçirmişti.

Şişli Merkez Mahallesi'nde önceki hafta Salı günü saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada, Galatasaray'ın Fransız takım Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in 34 DDD 482 plakalı lüks cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı. Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.

Beyin kanaması geçirip ameliyata alınmıştı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz'ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'ndeki Hacı Şaban Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücü serbest bırakılmıştı

Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenilmişti.

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Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Galatasaray, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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