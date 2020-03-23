Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte - Son Dakika

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte

7 saat önce

Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti.

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte, System.String[]

Dünyaca ünlü futbolcu Christiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. O anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı. Kendini ve ailesini karantinaya alan Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ronaldo'nun 3 çocuğun eline dezenfekte ettiği görüntüler


Cristiano Ronaldo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:29 Kaynak: DHA

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