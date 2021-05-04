Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!

Milli yıldız Yusuf Yazıcı kariyerinde dev bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. 2019'un yaz döneminde Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan başarılı futbolcu için Milan devrede. Karadeniz ekibi bu transferin gerçekleşmesi durumunda kasasını dolduracak.

TRABZONSPOR, BONSERVİSİN YÜZDE 20'SİNİ ALACAK

Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çok istekli olduğu hatta Lille ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam ise tam 50 milyon euro. Eğer Yusuf bu bonservis bedeliyle Çizme devine giderse, Trabzonspor aradaki kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sini alacak. Bu da 6.5 milyon Euro'ya denk geliyor.

PARA TRANSFERE HARCANACAK

Sadece Lille Kulübü değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transferini dört gözle beklerken; Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Fırtına, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirecek.