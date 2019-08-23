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Ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti

1 saat önce

Ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çektiİngiltere, (DHA)- Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı.

Ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti

İngiltere, (DHA)- Cezayirli ünlü oyuncu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, otomobilini iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mahrez, takipçileri tarafından büyük tepki gördü.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'nin oyuncusu Riyad Mahrez'in eşi Rita Mahrez, Mercedes marka otomobilini hız sabitleyiciyi aktif hale getirip, iki ayağını da kokpite uzatarak kullandı. Eski modelin, otomobili ayağı kokpitte kullanma görüntüleri birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Yerel medyaya konuşan bir sürücü, 'Yaptığı çok tehlikeli ve sorumsuzca bir hareket. Birini öldürebilirdi. Ne isterse yapabileceğini düşünüyor' sözlerini kullandı. İngiltere Otomobil Birliği Başkanı Edmund King ise,?Kendi kendine giden bir araç bile kullanıyor olsa ayağın pedalın hemen üzerinde durması gerekir. Aksi halde acil bir durumda müdahale edilemez. Bu hareket cezai bir yaptırım gerekir? dedi.

Rita Mahrez'in bu hareketinden ötürü ceza alıp almayacağı bilinmiyor.

İngiltere, Riyad, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
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