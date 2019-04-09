Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti.
1 saat önce
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
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