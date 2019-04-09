Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti
44 dakika önce
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar
geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
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