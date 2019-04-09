Son Dakika Haberleri: Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

44 dakika önce

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Aykut Işıklar, Genel
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