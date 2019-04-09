Son Dakika Haberleri: Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti

14 dakika önce

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar, tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Gazeteci Aykut Işıklar, 3 Nisan Çarşamba günü gece 01.00 sıralarında göğüs ağrısı sebebiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 70 yaşındaki Işıklar'a burada akut koroner sendromu tanısı konarak tedaviye başlandı. Işıklar, 9 Nisan Salı günü kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
Aykut Işıklar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba-Oğul Jokeyler, Birbirlerine Rakip Oldu! Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:49:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]