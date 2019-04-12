Ünlü gazeteci Aykut Işıklar
son yolcuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü gazeteci Aykut Işıklar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sevenleri Işıklar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan Erol Evgin
; "Bir insan olarak, değerli bir gazeteci olarak, çok çok büyük bir kayıp" dedi.
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar bir süredir Dr. Siyami Ersek
Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 70 yaşındaki Işıklar, geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıklar, bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş
Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Işıklar'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakiben kılındı. Cenazeye katılan ailesi ve sevenleri Aykut Işıklar'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Emre Işıklar ve Güneş Işıklar cenazede taziyeleri kabul etti.
Cenazeye katılarak dostu Aykut Işıkları'ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Erol Evgin; "Aykut Işıklar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda o da gazeteciliğe yeni başlamış, kelebek gazetesinde başlamıştı. Çok gençtik ikimiz de. 20'li yaşlarımızdaydık. Çok iyi arkadaş olmuştuk. Çok değerli bir arkadaştı. Dürüst, sözünün eri, dik başlı bazen, bazen öfkelenir bağırır çağırır ama çok candan bir arkadaştı. En son geçen yıl benim ofisime geldi. Orada uzun uzun sohbet ettik. Eski günleri, eski hatıraları, müthiş bir magazin hafızası vardı. Belki 50 yıllık bir magazin hafızası vardı. Çok büyük bir kayıptır. Bir insan olarak, değerli bir gazeteci olarak, çok çok büyük bir kayıp. Dün akşam bizim 50. yılımızın konserinde beraberdik. Bugün burada Aykut'u yolcu ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm basın camiasına, medya camiasına da sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Kılınan namazın ardından cenaze Küçükyalı Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konarak götürüldü.