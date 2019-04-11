Son Dakika Haberleri: Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜnlü gazeteci Aykut Işıklar, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Işıklar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçiren 70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar dün kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Işıklar'ın için bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları ile aralarında Erol Evgin, Ercan Akışık gibi isimlerinde de olduğu arkadaşları katıldı. Törende oğlu Güneş Işıklar taziyeleri kabul etti. Işıklar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Işıklar, namazının ardından Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılan yakınlar

-Güneş ışıklar ile röp

-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Ercan Akışık ile röp 

-Erol Evgin'in başsağlığı dilemesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detay
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:42 Kaynak: DHA
Aykut Işıklar, Güncel
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