Ünlü Gazeteci Aykut Işıklar Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÜNLÜ gazeteci Aykut Işıklar, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÜNLÜ gazeteci Aykut Işıklar, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kalp krizi geçiren 70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar dün kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Işıklar'ın için bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları ile aralarında Erol Evgin, Ercan Akışık gibi isimlerinde de olduğu arkadaşları katıldı. Törende oğlu Güneş Işıklar taziyeleri kabul etti. Işıklar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Işıklar, namazının ardından Küçükyalı Mezarlığına defnedildi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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