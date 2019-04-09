Ünlü Gazeteci Hayatını Kaybetti
56 dakika önce
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:06 Kaynak: İHA
(İHA)
Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
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