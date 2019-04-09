Son Dakika Haberleri: Ünlü Gazeteci Hayatını Kaybetti

Ünlü Gazeteci Hayatını Kaybetti

56 dakika önce

Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ünlü gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:06 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Aykut Işıklar, Güncel
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