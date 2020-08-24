Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesindeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında intihar etti.. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

FAZIL SAY, ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum" dedi.