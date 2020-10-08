Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak - Son Dakika

Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak

08.10.2020 10:55
Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak, System.String[]

Profesyonel Golf oyuncusu Mustafa Bulut'un düzenleyeceği turnuvada toplanacak bağışlarla yetim ve engelli çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Profesyonel Golf oyuncusu Mustafa Bulut'un düzenleyeceği turnuvada toplanacak bağışlarla yetim ve engelli çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Profesyonel Golf Oyuncusu Mustafa Bulut, düzenleyeceği golf turnuvası ile çocukların hayatına dokunacak. Normalleşme dönemiyle birlikte ilerleyen aylarda Bulut'un gerçekleştirmeyi planladığı golf turnuvasında toplanacak bağışlar ise öksüz, yetim çocukların ve engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak. 2015 yılında Uluslararası Golf Club Bonn Kupası, Uluslararası Ay Kupası, Münih Uzun Sürücü Kupası, Frankfurt Golf Delikleri Kupası, Uluslararası Dortmund Charity, Rookie Kupası kazanan, 2019 yılında da Bosphorus'ta şampiyonluk yaşayan ve Antalya grup birincisi ödülünü ve Golf Club Bonn yılın oyuncusu ödülünü kazanarak büyük başarılara imza atan Bulut, düzenleyeceği turnuva ile yetim ve engelli çocukların hayatına dokunmak istediğini ifade etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Bulut, "Onlar bizim çocuklarımız, destek olmak zorundayız. Görmezden gelemeyiz. Onların yaralarına merhem olmak için elimizden geleni yapacağız. Düzenlediğimiz bu turnuvanın kazananı çocuklarımız olacak" dedi.

Öte yandan, Mustafa Bulut, turnuva öncesi Avcılar ve Ataşehir'de bulunan evinde Bulut Security Boss yurtdışı genel menajeri Servet Yücel eşliğinde çocuklara golf eğitimi vereceğini ifade etti. Çocukları spora kazandırmak istediğini belirterek sporun önemini vurgulayan Bulut, derslerde başarı elde edecek olan çocuklar için ise Avrupa turu sözü verdi. - KOCAELİ

Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak

Mustafa Bulut, Engelli, Münih, Golf, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ünlü golfçü geliri onlara bağışlayacak - Son Dakika Spor

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