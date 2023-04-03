Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" sözleriyle Muharrem İnce'yi engelledi

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Ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor, seçişmle ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı anketlerle gündeme gelen Vedat Milor, Twitter hesabından Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'yi engelledi.

"HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN"

Vedat Milor Muharrem İnce'nin Twitter hesabını engellediği ekran görüntüsünü kullanarak yaptığı paylaşımda, "Herkesin iyiliği için. Elon Musk'ın rezalet algoritması ve For You (Senin için) tavsiyeleri yüzünden yapılması zorunlu bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"PAŞA GÖNLÜM KİMİ İSTERSE ONU ENGELLERİM"

Ünlü yemek eleştirmeni daha sonraki paylaşımlarında ise "Arkadaşlar, paşa gönlüm kimi isterse onu bloklarım. Arkadaşlar lütfen beni de anlayın. Elon Musk, mavi tıkla birlikte bloklama hakkımızı da elimizden almadan, bu bloklama işini halletmeliydim." ifadelerini kullandı.