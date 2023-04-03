Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" sözleriyle Muharrem İnce'yi engelledi - Son Dakika
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Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" sözleriyle Muharrem İnce'yi engelledi

03.04.2023 10:24

Ünlü gurme Vedat Milor, Twitter hesabından 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi engellediğini duyurdu. Milor, Memleket Partisi lideri İnce'yi bloklamasının ardından ekran görüntüsü paylaşarak, "Herkesin iyiliği için" ifadelerini kullandı.

Ünlü gurme ve gastronomi yazarı Vedat Milor, seçişmle ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce yaptığı anketlerle gündeme gelen Vedat Milor, Twitter hesabından Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'yi engelledi.

"HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN"

Vedat Milor Muharrem İnce'nin Twitter hesabını engellediği ekran görüntüsünü kullanarak yaptığı paylaşımda, "Herkesin iyiliği için. Elon Musk'ın rezalet algoritması ve For You (Senin için) tavsiyeleri yüzünden yapılması zorunlu bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Ünlü gurme Vedat Milor, 'Herkesin iyiliği için' diyerek Muharrem İnce'yi engelledi

"PAŞA GÖNLÜM KİMİ İSTERSE ONU ENGELLERİM"

Ünlü yemek eleştirmeni daha sonraki paylaşımlarında ise "Arkadaşlar, paşa gönlüm kimi isterse onu bloklarım. Arkadaşlar lütfen beni de anlayın. Elon Musk, mavi tıkla birlikte bloklama hakkımızı da elimizden almadan, bu bloklama işini halletmeliydim." ifadelerini kullandı.

Ünlü gurme Vedat Milor, 'Herkesin iyiliği için' diyerek Muharrem İnce'yi engelledi
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Muharrem İnce, Vedat Milor, Güncel, Son Dakika

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