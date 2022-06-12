Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi - Son Dakika
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Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi

12.06.2022 15:59

Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Haberi kamuoyuyla paylaşan gazeteci Uğur Dündar, zamanında müdahale edilmesi sayesinde Karar'ın ayağının kurtarıldığını söyledi.

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalacağını belirtti.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

İşte Korcan Karar'ın son görüntüsü:

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Kangren olan Korcan Karar'ın ayak parmakları kesildi
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Korcan Karar, Uğur Dündar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi - Son Dakika


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