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Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist - Son Dakika

Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist

18.07.2021 12:43
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist, System.String[]

Sosyal medya Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uluslararası alanda tanınan hacker grubu Anonymous ile karşı karşılaşmasına sahne oldu. Hacker grubu, geçtiğimiz günlerde Peker'in kendilerine yönelik, "Kimsenin işine karışmam, kimseyi de kendi işime karıştırtmam" sözlerine; "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: Yürü git, faşist" paylaşımı ile yanıt verdi.

YouTube kanalında yayınladığı videolar ve yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez de ünlü hacker grubu Anonymous ile karşı karşıya geldi.

"KENDİ İŞİME KARIŞTIRTMAM"

Anonymous'un kendisi hakkındaki bilgi saklama iddiaları üzerine açıklama yapan Peker, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" demişti.

"YÜRÜ GİT FAŞİST"

Anonymous tarafından ise kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu ifadeler paylaşıldı: "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: Yürü git, faşist"

İşte ünlü hacker grubunun o paylaşımı:

Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'e ağır sözler: Yürü git, faşist
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist

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Son Dakika Güncel Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist - Son Dakika


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