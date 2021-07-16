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Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı - Son Dakika

Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı

16 Temmuz 2021 Cuma 12:03
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı, System.String[]

Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.

Ünlü türkücü Pınar Dağdelen 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı ikinci albümünü müzik severlerle buluşturdu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen, müzik dünyasındaki başarılarına her geçen gün yeni birini ekliyor. Müzik hayatına 12 yaşında başlayan Dağdeviren ilk başarısını 12 yaşında Divriği'de düzenlenen ses yarışmasında birinci olarak elde etti. Birinciliğin ardından müziğe olan tutkusu artan Dağdelen, bağlama çalmayı da öğrendi ve o gün bugündür elinden hiç düşünmedi. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok organizasyonda sahne aldı. 'Gönül ilacı' adlı albümüyle müzik severlerin karşısına çıkan ünlü türkücü, 'Hayat Bir Gün O da Bugün' adlı yeni albümü müzik severlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 10 türkünün yer aldığı albüm raflarda yerini aldı. Albümün içinde yer alan ve en çok beğenilen türkülerden biri olan 'Sivaslıyız' isimi türküsü ise internet ortamında yaklaşık bir milyon dinlenmeye ulaştı. Avrupa Sivaslılar Birliği'nin İstanbul temsilciliğini de yürüten Pınar Dağdelen, birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attı.

"Türkülere sevdam oluştu"

Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen, müzik yarışmasından sonra türkülere sevdasının oluştuğunu söyleyerek, "Müzik hayatıma 12 yaşında Divriği'de düzenlenen bir ses yarışmasında birinci oldum. Ondan sonra müzik hayatıma başladım. Türkülere sevdam oluştu. Sonra bağlama çalmaya başladım. Hayat Bir Gün O da Bugün isimli yeni albümümüzü yaptık şuanda. İçerisinde 10 tane türkümüz var. Hepsi bir birinden değerli ozanlarımız ve sanatçılarımızın türküleri var. İçerisinde 2 tanede Sivas türküsü var" dedi.

Pandemi döneminde yeni albümüne yoğunlaştı

Dağdelen, pandemi dönemini albüm yaparak geçirdiğini ifade ederek, "Pandemi süreci toplum olarak hepimize farklı deneyimler tecrübeler edindirdi. Bende bu dönemde albüm yaptım. Albüm çalışmam bir buçuk yıllık bir çalışma oldu. O dönemi albüm çalışması yaparak geçirdim. Sosyal medya hesaplarından dinleyicilerimize bol bol türküler söyledik. 6-7-8 Ağustos Sivas'ta halk konserlerimiz olacak. 10 yıldır Avrupa'da ki bütün ülkelerde konserlerim, gecelerim oldu. Sosyal sorumluluk projelerine katılmayı çok önemsiyorum. Çünkü toplumda hepimizin engelli, ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim çocuklarımız var. Sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerimde bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almamıza vesile oluyor." diye konuştu. - SİVAS

Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı
Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı

Türkiye, Divriği, Sivas, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü halk müziği sanatçısı Pınar Dağdelen ikinci albümünü çıkarttı - Son Dakika Magazin


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