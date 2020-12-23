Ünlü Halk Ozanı Abdurrahman Delen yoğun bakımdan seslendi - Son Dakika

Bugüne kadar yazmış olduğu sosyal içerikli şiirlerin yanı sıra mesaj dolu türküleriyle tanınırlık elde eden şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, kovid-19 nedeniyle yatmakta olduğu hastanenin yoğun bakım servisinden anlamlı mesajlar paylaştı.

Mesafe, Maske ve hijyen kuralının çok önemli olduğuna değinen Delen paylaşmış olduğu videoda ise herkesin çok dikkatli olmasının gerektiğini ve nolursa olsun maskesiz dolaşarak insanlara sebep olunmamasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, kovid-19 tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini ve sağlık bakanlığından, sağlık personellerine ve doktorlara kadar herkesin koronavirüse karşı adeta seferber olduğunu dile getirirken çok büyük bir mücadele verildiğine de değindi. Toplum olarak artık herkesin elini taşın altına koymasının gerekli olduğun da değinen Delen açıklanan kurallara uyulmasının gerekli olduğunu yineledi.

Ünlü şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen'in kovid-19 tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.