Ünlü Hayırsever Monik İpekel: "Beşiktaş'ta Adayım Serkan Toper"

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Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık