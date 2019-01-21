Son Dakika Haberleri: Ünlü İletişim Profesörü Suat Gezgin Emekli Oluyor

Ünlü İletişim Profesörü Suat Gezgin Emekli Oluyor

37 dakika önce

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, Nisan ayında yaş haddinden emekliye ayrılacak.

Ünlü İletişim Profesörü Suat Gezgin Emekli Oluyor, System.String[]
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, Nisan ayında yaş haddinden emekliye ayrılacak.

Öğrencileri tarafından 'Hocaların hocası' olarak adlandırılan ve 25 yıldır İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Suat Gezgin, akademik hayatına Nisan ayında veda edecek.

"Çalışmaya devam edeceğim"

İletişim camiasının en çok bilimsel çalışma üreten hocası unvanını elinde bulunduran Gezgin, şimdiye kadar 500'e yakın kişinin jürisinde bulundu ve yaklaşık beş bin öğrenciyi mezun etti. Prof. Dr. Gezgin, akademiden kopmayacağını ve çok sevdiği mesleğine devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Nisan 2019'da yaş haddinden emeklilik hakkı kazanıyorum. Emekli olacağım ama benimkisi resmiyette emeklilik, çalışmaya devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte bir vakıf üniversitesinde çalışmayı düşünüyorum. Henüz anlaştığım bir üniversite yok. Projeler üretmek ve yayınlar hazırlamak, benim yaşamımın bir parçası. Çalışmamayı asla düşünemem. Öğrencilerimle bir arada olmaktan, ortaya bir şeyler koymaktan büyük keyif alıyorum. Hayata geçirmeyi planladığım bir sürü proje var. Onlarla ilgileneceğim."

Her yıl en az iki akademik kitap yayımlayan, sanatsal etkinlikler düzenleyen, belgesel projeleri hayata geçiren Gezgin'in geçtiğimiz haftalarda 'Dijital Çağda İletişim' ile 'Medya ve İletişime Diyalektik Bakış' isimli iki kitabı çıktı. Kitaplarıyla ilgili bilgi veren Gezgin, "Editörlüğünü yaptığım bu iki kitap aralık ayında okuyucularla buluştu. Dijital Çağda İletişim, içinde yaşadığımız dijitalleşen dünya ekseninde yeni iletişim teknolojilerini kıskaca alarak değişen iletişim pratiklerini ve bu pratiklerin birey üzerindeki etkilerini inceliyor. Gazetecilik, radyo, sinema ve televizyon, halkla ilişkiler gibi konularda çeşitli okumaları içeren Medya ve İletişime Diyalektik Bakış ise iletişim dinamiklerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor" ifadesini kullandı.

Fransa'da başladığı akademisyenliğe 1994'ten itibaren İÜ İletişim Fakültesinde devam eden Gezgin, 1993-2000 yılları arasında aynı fakültede dekan yardımcılığı, 2000-2010 yılları arasında ise dekanlık görevinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Güncel
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