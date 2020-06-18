Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn 103 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'nin en çok sevilen sanatçılarından Vera Lynn, 103 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin en çok sevilen şovmenlerinden birinin hayata veda ettiğini duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Vera Lynn'in ses verdiği "We'll Meet Again" (Tekrar Görüşeceğiz) adlı şarkısı İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz askerlerinin adeta 'marşı' haline gelmişti.



BORIS JOHNSON'DAN TAZİYE MESAJI



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ünlü sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dame Vera Lynn'in cazibesi ve büyülü sesi en karanlık saatlerde ülkemizi büyülemiş ve yükseltmiştir. Sesi gelecek nesillerin kalbini kazanmak için yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.