İngiliz şarkıcı Elton John, konserinde Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı gösterisinde bulundu - Son Dakika
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İngiliz şarkıcı Elton John, konserinde Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı gösterisinde bulundu

09.09.2022 12:14
İngiliz şarkıcı Elton John, konserinde Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı gösterisinde bulundu

Ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, dün gece verdiği konserde, ilham aldığı Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Ünlü İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, dün gece verdiği konserde, ilham aldığı Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kanada'nın Toronto şehrindeki Rogers Center'da konser veren Elton John, Kraliçe 2. Elizabeth'in İngiltere'yi "ülkenin en önemli ve karanlık anlarında zarafet, nezaket ve içten bir ilgi ile yönettiğini" belirtti.

Ünlü sanatçı John, "75 yaşındayım ve o bütün hayatım boyunca benimleydi ve artık benimle olmayacağı için üzüntü duyuyorum ama huzur içinde olduğu için mutluyum." dedi.

Elton John'a, Galler Prensesi Diana'nın ölümünden bir yıl sonra 1998'de Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanı verilmişti.

John, "Elveda Sarı Tuğla Yolu" turu kapsamında Toronto'da 2 gün boyunca konser verdi.

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Kaynak: AA

Elton John, Toronto, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz şarkıcı Elton John, konserinde Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı gösterisinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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