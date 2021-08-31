Instagram fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu! Polis cinayet ve intihar şüphesi üzerinde duruyor

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ve ünlü isimlerin de yakından izlediği Mercedes Morr, hayatını kaybetti. Morr'un vefatını Ünlü rapçi Tory Lanez duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis raporunda göre akşam 4.30'da Mercedes Moor takma isimli ünlü fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulundu. Evde bir de erkek cesedi bulundu.

CİNAYET YA DA İNTİHARDAN ŞÜPHELENİYOR

Polisin cinayet veya intihardan şüphelendiği öğrenildi. Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Haberin yayılmasıyla birlikte birçok ünlü isim başsağlığı mesajı attı.

Morr'un Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi vardı. Takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de var.