Ünlü iş adamı Ahlatçı, 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na 1.5 milyon TL bağışladı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük 40 şirketinden biri olan Ahlatçı Holding'in genç varisi Ateş Ahlatçı, Türkiye'de yürütülen Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na Ahlatçı Holding adına 1.5 milyon TL gibi bir bağış yaptı.



Daha önce de 3 bin 300 çalışanın olduğu firmaya son olaylardan sonra istihdamı artırmak amacı ile 330 çalışan daha alan Ahlatçı, bu yardımı ile yine adından söz ettirdi. Eğitim hayatına da aşırı önem veren ve kendini geliştirmek için çabalayan biri olan 1997 doğumlu Ahlatçı, geçen sene İtalya'nın önde gelen üniversitelerinden birinde Digital Marketing eğitimi aldı ve şu anda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde eğitimini sürdürüyor. - İSTANBUL