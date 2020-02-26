Ünlü İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlü İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

13 dakika önce

Sarıyer Bahçeköy'de bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu Ali Murat Armağan son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sarıyer Bahçeköy'de bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu Ali Murat Armağan son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında baba Armağan, cenaze töreninde oğlunun tabutuna son kez baktı.

Sarıyer Bahçeköy'de lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu Ali Murat Armağan son yolculuğuna uğurlandı. İş adamı Ali Armağan'ın oğlu Ali Murat Armağan, Fatih Camisi'nde ikindi namazımın ardından düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenaze namazına Armağan ailesinin yanı sıra Ali Murat Armağan'ın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından okunan dualar sonrası Armağanın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Baba Ali Armağan, oğlu Ali Murat Armağan'ın tabutunu taşıyarak cenaze aracına kadar eşlik etti. Oğlunun tabutuna son kez bakan Baba Armağan'ı ise yakınları sakinleştirdi.

Ünlü iş adamının oğlu Ali Murat Armağan'ın cenazesi daha sonra Sarıyer Bahçeköy'deki aile kabristanlığına defnedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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