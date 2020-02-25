Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü - Son Dakika

Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü

6 saat önce

Sarıyer Bahçeköy'de lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü, System.String[]

Sarıyer Bahçeköy'de lüks bir sitede silahla vurulmuş halde bulunan ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlunun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş adamı Armağan, araçtaki cenazeye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Sarıyer Bahçeköy Doğan Bey Caddesi üzerindeki lüks bir sitede saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairede silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, daireye girdiklerinde yatak odasında 14 yaşındaki A. Armağan'ın kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine daireye giren sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından haberi alan iş adamı Armağan ve yakınları olay yerine geldi. Zor anlar yaşayan Armağan ve ailesine yakınları destek oldu.


İş adamı Armağan tabuta sarılıp gözyaşı döktü


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve ölen çocuğun üzerinde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da çalışmalarının ardından A. Armağan'ın cenazesi, tabutla cenaze aracına konuldu. Cenazeyi gören iş adamı Armağan ise güçlükle ayakta durabildi. Armağan bir süre sonra tabuta sarılarak ve ellerinin havaya kaldırarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının cenazeden uzaklaştırdığı Armağan ardından aracına bindi. Cenaze ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Bahçeköy, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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