Son Dakika Haberleri: Ünlü iş adamı Altınbaş için 3 günlük ek tutuklama kararı
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Ünlü iş adamı Altınbaş için 3 günlük ek tutuklama kararı

7 saat önce

KKTC'de resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ünlü iş adamı Vakkas Altınbaş ile 5 kişi hakkında 3 günlük ek tutuklama kararı verildi.

Ünlü iş adamı Altınbaş için 3 günlük ek tutuklama kararı, System.String[]

KKTC'de resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ünlü iş adamı Vakkas Altınbaş ile 5 kişi hakkında 3 günlük ek tutuklama kararı verildi.


Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yatırımlara sahip olan ünlü iş adamı Vakkas Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, Girne'de "resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmişti. Girne Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada polis, Vakkas Altınbaş ve beraberindeki 7 kişi hakkında 8 günlük ek tutukluluk süresi talep etti. İş adamı Mehmet Akacan'ın rahatsızlanmasıyla ara verilen duruşmada Vakkas Altınbaş, yeğeni Mehmet Altınbaş, Refet Uzun, Kemal Yorgancıoğlu, Ahmet Bayraktar'ın 3'er gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, Mehmet Akacan ve Mehmet Şefik Ormancıoğlu'nun ise teminatla serbest kalmasına karar verildi.


"Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz"


Konuyla ilgili Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'tan yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Büyük bir komplo kuruldu. Esas mağdur biziz. Davaya bahis konuyla ilgili 4 milyon Sterlin ödeme yaptık. Üç milyon küsur sterlinlik çekler de var. Tapuları alamadığımız için çekleri mahkeme kararıyla durdurduk. Konu mahkemededir. Altınbaş ailesi olarak kendimizi tam bir organize komplo içerisinde bulduk. Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş ve Orkun Altınbaş'ın yürüttüğü işler tamimiyle yasaldır. Kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı. - GİRNE

Türkiye, Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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