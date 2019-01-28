Son Dakika Haberleri: Ünlü İş Adamı Bugün Toprağa Verilecek

Ünlü İş Adamı Bugün Toprağa Verilecek

46 dakika önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar'ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Ünlü İş Adamı Bugün Toprağa Verilecek, System.String[]
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası ünlü iş adamı İsmet Yorgancılar'ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar (92), İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Yorgancılar'ın cenazesi bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığında toprağa verilecek. 1927 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945 yılında yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş yaşamına başlayan Yorgancılar, 1968 yılında sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İZELTAŞ'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Ekonomi
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