Ünlü İş Adamı İnan Kıraç Oyunu Kullandı
1 saat önce
İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.
İstanbul
'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ünlü iş adamı İnan Kıraç
da oyunu kullandı. İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah
erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli
İlkokulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, ünlü iş adamı İnan Kıraç ve eşi Suna Kıraç
da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
(Bora
Akyol/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı