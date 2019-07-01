Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti (1)
30 dakika önce
BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:22 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir
1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis
ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
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